Халк: У меня есть предложения из Испании и Германии

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Халк отказался продлевать контракт с китайским клубом и решил вернуться в Европу. Об этом футболист заявил в интервью Lance.

«У меня есть предложения из Бразилии, Турции, Португалии, Англии, Испании, а также Италии и Германии. Новые варианты появляются каждый день. У меня громкое имя на рынке. Впрочем, я не вдаюсь в подробности. Доверяю своим агентам и просто выполняю свою работу», – сказал 34-летний хавбек.

Добавим, что Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В его активе 148 матчей и 77 голов. До этого он играл за «Порту».