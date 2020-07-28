Сересо – об интересе «Челси» к Яну Облаку: Неудивительно. Он лучший вратарь мира

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался на фоне слухов об интересе «Челси» к голкиперу Яну Облаку.

«На мой взгляд, он является лучшим вратарем мира. Неудивительно, что им интересуются топ-клубы.

С другой стороны, Облак – футболист «Атлетико». У него контракт. И на этом точка. Мы очень ценим наших игроков, поэтому говорить о его продаже не приходится», – цитирует функционера Marca.

27-летний словенец отыграл в минувшем сезоне 48 матчей и пропустил 36 мячей Его контракт рассчитан до 2023 года, а трансферный ценник составляет 80 млн евро.