Сергей Семак: Три-четыре игрока точно уйдут из «Зенита». Нужно освежать состав

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о трансферных планов клуба.

«Нужно расти, прогрессировать, безусловно, освежать состав, – рассказал Семак в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Чтобы удержаться наверху в России и стараться сделать конкурентоспособную команду в Лиге чемпионов. Понятно, что лимит жесточайшим образом ударяет по силе «Зенита» в Лиге чемпионов по сравнению с другими клубами и странами, где таких ограничений нет. Поэтому в еврокубке мы далеко не в выигрышной ситуации.

Команда может измениться достаточно существенно. Три-четыре игрока точно уйдут. Из аренды вернутся россияне Мостовой, Круговой, Терентьев. Иностранцев можно заявлять только восемь, с этим тоже будет связана трансферная работа. Это ближайшие планы. Дальше – посмотрим».

В следующем сезоне в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров, по которому в заявку на матч можно будет вносить не более восьми легионеров, но все они одновременно смогут находиться на поле.

Ранее «Зенит» объявил о том, что команду покинет серб Бранислав Иванович. Вдобавок решение не продлевать контракт с клубом принял защитник сборной России Игорь Смольников.