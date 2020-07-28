ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 15:42
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Три-четыре игрока точно уйдут из «Зенита». Нужно освежать состав

Контракты закончились у Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о трансферных планов клуба.

«Нужно расти, прогрессировать, безусловно, освежать состав, – рассказал Семак в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Чтобы удержаться наверху в России и стараться сделать конкурентоспособную команду в Лиге чемпионов. Понятно, что лимит жесточайшим образом ударяет по силе «Зенита» в Лиге чемпионов по сравнению с другими клубами и странами, где таких ограничений нет. Поэтому в еврокубке мы далеко не в выигрышной ситуации.

Команда может измениться достаточно существенно. Три-четыре игрока точно уйдут. Из аренды вернутся россияне Мостовой, Круговой, Терентьев. Иностранцев можно заявлять только восемь, с этим тоже будет связана трансферная работа. Это ближайшие планы. Дальше – посмотрим».

В следующем сезоне в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров, по которому в заявку на матч можно будет вносить не более восьми легионеров, но все они одновременно смогут находиться на поле.

Ранее «Зенит» объявил о том, что команду покинет серб Бранислав Иванович. Вдобавок решение не продлевать контракт с клубом принял защитник сборной России Игорь Смольников.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Симона Халеп раздосадовала организаторов теннисного турнира в ИталииВ России ужесточили наказание за нелегальный техосмотрОфициально представлен BMW iX3Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоВзорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Сергей Семак: Три-четыре игрока точно уйдут из «Зенита». Нужно освежать состав
Контракты закончились у Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича.
28.07.2020 15:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед подготовкой к новому сезону (фото)
Команда вернулась на базу после нескольких выходных.
28.07.2020 15:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» подтвердил заражение коронавирусом у Мариано Диаса
Свой единственный гол в минувшем сезоне нападающий забил в ворота «Барселоны».
28.07.2020 15:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Агент Пасторе: Вариант с Россией мог бы быть интересен
До переезда в Италию он играл за «ПСЖ» и провел в составе французов более 200 матчей.
28.07.2020 15:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» продлил контракт с Тарасовым
За все время казанском клубе он провел четыре матча.
28.07.2020 14:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Испанское радио: Один из игроков «Реала» заразился коронавирусом
7 августа мадридской команде предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
28.07.2020 14:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сересо – об интересе «Челси» к Яну Облаку: Неудивительно. Он лучший вратарь мира
Ранее сообщалось, что лондонцы планируют подписать игрока этим летом.
28.07.2020 14:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Черышев – о возможном переходе Дениса в «Зенит»: Мне интересно, откуда это берется?
Черышев-младший пока принадлежит «Валенсии».
28.07.2020 14:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Халк: У меня есть предложения из Испании и Германии
Бразилец известен в России по выступлениям за «Зенит».
28.07.2020 14:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Урал» официально утвердил Матвеева в должности главного тренера
20 июля екатеринбургский клуб расстался с Дмитрием Парфеновым.
28.07.2020 14:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика