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28 июля 16:20
автор: Виктор Шарафудинов

«Байер» отказался от трансфера Онана. Камерунского вратаря готов приобрести «Челси»

Голкипер с 2015 года выступает за амстердамский «Аякс».

Kicker сообщает, что леверкузенский «Байер» отказался от планов по переходу Андре Онана из «Аякса». Телеканал Sky Sports в связи с этим утверждает, что «Челси» в ближайшее время может оформить трансфер 24-летнего камерунского вратаря.

Лондонский клуб ищет замену испанцу Кепе Аррисабалаге, и Онана входит в список их трех кандидатов на место основного голкипера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Байер» сделал «Аяксу» официально предложение о трансфере камерунца, но в Амстердаме ответили отказом.

Что касается интереса «Челси», то первые слухи о возможном переезде Онана в западный Лондон появились еще минувшей зимой.

В 2015 году «Аякс» приобрел голкипера у «Барселоны» за 150 тысяч евро. С тех пор Андре сыграл за амстердамский клуб 178 матчей, пропустив 158 мячей и 74 раза сохранив ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне Онана провел в чемпионате Нидерландов 24 матча.

Напомним, что голландский чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Нынешняя трансферная стоимость камерунского голкипера оценивается в 36 млн евро.

источник: Kicker
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