Календарь чемпионата России составил компьютер

Ограничения в этом контексте – это то, что позволяет составить сбалансированный календарь, который способствует повышению качества турнира. Мы выделяем три типа ограничений – спортивные, коммерческие и инфраструктурные.

Календарь действительно составлял компьютер. Второй год подряд расписание матчей составляется совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Лаборатория исследований спорта разработала алгоритм, который позволяет создавать различные варианты календаря, отвечающие различным ограничениям и условиям.

«Когда стали известны все клубы-участники еврокубков, а также были утверждены новички лиги, стало возможным подготовить оптимальную версию календаря.

Пресс-служба Российской премьер-лиги рассказала о том, как был составлен календарь чемпионата России сезона-2020/21.

Спортивные ограничения – это то, что напрямую касается подготовки команд, их участия в других турнирах и принципов справедливого распределения матчей по турам.

Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой.

Проведение матчей в комфортных погодных условиях – один из главных приоритетов лиги, поэтому мы вместе с НИУ ВШЭ выделили четыре «тёплых» региона и четыре «холодных».

«Теплые» регионы – те, где погода и инфраструктура позволяют комфортно провести матчи в холодное время года. Это можно сделать в Сочи, Краснодаре и Грозном, а также Санкт-Петербурге – благодаря крыше на «Газпром Арене» можно с комфортом проводить матчи в любое время года. Команды, играющие на этих стадионах, 17-20-е туры проведут дома.

В «холодных» регионах играют «Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Уфа». Эти команды не проводят домашние матчи в те периоды, когда велика вероятность низких температур, а следовательно, сложных условий для футболистов и болельщиков».

С 8 августа по 17 декабря в РПЛ проведут 19 туров. После зимнего перерыва чемпионат возобновится 26 февраля следующего года. Матчи заключительного 30-го тура состоятся 16 мая.