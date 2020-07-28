Агент Коутиньо: Филиппе готов вернуться в чемпионат Англии

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщил, что бразилец намерен покинуть каталонский клуб ради возвращения в АПЛ.

«Да, это так. Филиппе хочет вернуться в чемпионат Англии. Впрочем, окончательное решение еще не принято, хотя, интерес со стороны других клубов есть», – цитирует агента talkSPORT.

Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется в Испанию.

Добавим, что 28-летний Коутиньо был куплен у «Ливерпуля» за 145 млн евро. По информации СМИ, он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в английский клуб.