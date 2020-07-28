«Борнмут» может подать в суд на компанию, отвечающую за электронную систему определения голов

Телеканал Sky Sports сообщает, что «Борнмут» рассматривает возможность суд на компанию Hawk-Eye, которая отвечает за электронную систему определения голов в английской премьер-лиги.

Hawk-Eye официально признала, что 17 июня в матче 28-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» ошибочно не был засчитан гол шеффилдской команды.

Норвежский вратарь «Виллы» Орьян Ниланд с мячом в руках в пересек линию ворот, однако в системе произошел сбой, и арбитры не получили сигнала о голе. Игра продолжилась и завершилась со счетом 0:0.

Одно очко, которое по итогам той встречи заработала «Астон Вилла», определило исход борьбы за выживание. Бирмингемский клуб набрал 35 очков и финишировал на спасительном 17-м месте. «Борнмут» с 34 очками закончил сезон на 18-й строчке и следующий сезон проведет в чемпионшипе.