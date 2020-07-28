Команда Виктора Булатова разгромила смешанный состав «Химок»

В составе подмосковного клуба выступали игроки молодежной команды, которой вскоре предстоит стартовать в ПФЛ. Кроме того, за «Химки» играли потенциальные новобранцы и те футболисты, которые были не задействованы в финальной игре за Кубок России против «Зенита» (0:1).

«Красный» - клуб из Смоленской области, который возглавляет бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов. Эта команда также в начале августа возьмет старт в ПФЛ.

Во встрече «Химки» - «Красный», прошедшей в столице на стадионе «Янтарь», судьи тестировали систему VAR. Главным героем встречи стал форвард смолян Василий Мешковский, забивший три мяча, сообщает корреспондент газеты «Рабочий путь» Андрей Петухов.