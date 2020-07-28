«Спартак» объявил о смене пресс-атташе (фото)

Новым пресс-атташе «Спартака» стал российский журналист Ярослав Кулемин. Об этом сообщает официальный сайт москвичей.
«Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира – 2018 и Олимпийских играх в Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ярослав Кулемин – новый пресс-атташе «Спартака»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 28, 2020
Желаем Ярославу продуктивной работы на благо любимого красно-белого клуба!https://t.co/P8ZjS0vbq1
источник: ФК «Спартак»