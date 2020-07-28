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28 июля 17:30
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» объявил о смене пресс-атташе (фото)

С прошлого лета эту должность занимал Антон Лисин.

Новым пресс-атташе «Спартака» стал российский журналист Ярослав Кулемин. Об этом сообщает официальный сайт москвичей.

«Ярославу 31 год, с 2008 года он работал в спортивных медиа. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира – 2018 и Олимпийских играх в Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы.

источник: ФК «Спартак»
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