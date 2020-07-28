ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 17:39
автор: Виктор Шарафудинов

Бавин и Калинин остаются в «Урале»

В минувшем чемпионате команда из Екатеринбурга финишировала 11-й.

Официальный сайт ФК «Урал» сообщил о продлении контракта с 26-летним центральным полузащитником Юрием Бавиным и приобретении прав у московского «Динамо» на 24-летнего левого защитника Игоря Калинина.

С февраля нынешнего года Калинин выступал за «Урал» на правах аренды, однако у екатеринбуржцев было право приобрести футболиста нынешним летом, чем они и воспользовались. Финансовая сторона сделки не разглашается. Игорь в минувшем чемпионате РПЛ сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Бавин перешел в «Урал» из «Зенита-2» в июле 2017 года. Всего в его активе 57 игр, шесть забитых мячей и пять результативных передач за екатеринбургскую команду (включая 21 матч, три забитых мяча и три голевых паса в чемпионате-2019/20).

источник: ФК «Урал»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чимаев бросил вызов МакгрегоруМосковское «Динамо» покинут семь футболистовСимона Халеп раздосадовала организаторов теннисного турнира в ИталииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоВзорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Павел Худяков: Концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормально
Спортивный директор «Тамбова» поделился мнением о календаре нового сезона российской премьер-лиги.
28.07.2020 18:13
Футбол
Источник: Черышев не хочет покидать «Валенсию»
Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Зенит».
28.07.2020 18:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шамиль Газизов: Не знаю, удобный календарь у «Спартака» или нет
В первых шести турах красно-белые проведут четыре матча на своем поле.
28.07.2020 17:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ловрен на русском языке дал обещание болельщикам «Зенита»
Хорватский футболист был куплен у «Ливерпуля» и подписал трехлетний контракт.
28.07.2020 17:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бавин и Калинин остаются в «Урале»
В минувшем чемпионате команда из Екатеринбурга финишировала 11-й.
28.07.2020 17:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» объявил о смене пресс-атташе (фото)
С прошлого лета эту должность занимал Антон Лисин.
28.07.2020 17:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Команда Виктора Булатова разгромила смешанный состав «Химок»
Во вторник в Москве ФК «Красный» разгромил подмосковные «Химки» - 4:1.
28.07.2020 17:27
Футбол
«Борнмут» может подать в суд на компанию, отвечающую за электронную систему определения голов
В клубе считают, что сбой электроники в матче 28-го тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» стал причиной вылета из АПЛ.
28.07.2020 17:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Агент Коутиньо: Филиппе готов вернуться в чемпионат Англии
С 2013 по 2018 год футболист играл за «Ливерпуль» и был продан на «Камп Ноу» за 145 млн евро.
28.07.2020 17:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Календарь чемпионата России составил компьютер
Новый сезон в РПЛ начнется 8 августа.
28.07.2020 16:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика