Бавин и Калинин остаются в «Урале»

Официальный сайт ФК «Урал» сообщил о продлении контракта с 26-летним центральным полузащитником Юрием Бавиным и приобретении прав у московского «Динамо» на 24-летнего левого защитника Игоря Калинина.

С февраля нынешнего года Калинин выступал за «Урал» на правах аренды, однако у екатеринбуржцев было право приобрести футболиста нынешним летом, чем они и воспользовались. Финансовая сторона сделки не разглашается. Игорь в минувшем чемпионате РПЛ сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Бавин перешел в «Урал» из «Зенита-2» в июле 2017 года. Всего в его активе 57 игр, шесть забитых мячей и пять результативных передач за екатеринбургскую команду (включая 21 матч, три забитых мяча и три голевых паса в чемпионате-2019/20).