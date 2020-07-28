Ловрен на русском языке дал обещание болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен, выступающий в качестве центрального защитника, оставил запись в соцсети после трансфера в питерский клуб.

«Дорогие болельщики «Зенита»!

Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.

Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской премьер-лиги моим новым партнерам по команде.

Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе.