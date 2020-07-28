Шамиль Газизов: Не знаю, удобный календарь у «Спартака» или нет

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал календарь чемпионата России сезона-2020/21, составленный РПЛ.

«Не знаю, удобный календарь или нет, – отметил Газизов в интервью ТАСС. – Обычный, рабочий. Плюс ли то, что в шести первых турах у «Спартака» четыре домашние игры? В связи с последними событиями – еще неизвестно. Но в любом случае, дома стены и свои болельщики помогают.

Что касается выездного матча против «Уфы» в третьем туре, то мне будет приятно вернуться на стадион и сыграть там. Я руковожу «Спартаком», теперь там ребята – соперники».

В первом туре, матчи которого пройдут с 8 по 11 августа, «Спартак» примет «Сочи», а затем вновь сыграет дома с «Ахматом». После выезда в Уфу команде Доменико Тедеско предстоит домашнее дерби против «Локомотива», а завершат август красно-белые матчем в Волгограде против «Ротора» и матчем на «Открытие-Арене» с тульским «Арсеналом».