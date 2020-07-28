Павел Худяков: Концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормально

- Три последние домашние игры против ЦСКА (24-й тур), «Локомотива» (27-й тур) и «Зенита» (30-й тур), «кислотные» выезды - Тула, Ростов-на-Дону, Грозный. Поэтому концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормально, все довольны, - цитирует Худякова ТАСС.

Напомним, что во вторник, 28 июля, РПЛ представила календарь чемпионата России. Первый тур сезона-2020/21 состоится с 8 по 11 августа, а последний будет сыгран 16 мая.

Добавим, что согласно расписанию финал Кубка России намечен на 12 мая.