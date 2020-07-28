Агент: Мы не скрывали, что Коутиньо хочет вернуться в английскую премьер-лигу

- Поскольку Лига чемпионов продлится до 23 августа, таким игрокам, как Коутиньо, будет очень сложно принять какие-либо решения. Мы не скрывали, что он хочет вернуться в английскую премьер-лигу, если получится. Ему нравится играть в премьер-лиге, и думаю, что это один из его приоритетов, хотя он также не против остаться в «Барселоне», поэтому он на данный момент открыт для переговоров. Он отличный игрок, поэтому к нему всегда есть интерес, - цитирует Джурабчиана talkSPORT.

Напомним, что «Барселона» предлагала трансфер Коутиньо различным клубам, однако, никто не проявил заинтересованности, из-за чего каталонский клуб понизил ценник до 80 миллионов евро, хотя, ранее сообщалось, что отпустит бразильца не менее чем за 100 миллионов.

Добавим, что минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется на «Камп Ноу».