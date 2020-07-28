ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 18:27

Агент: Мы не скрывали, что Коутиньо хочет вернуться в английскую премьер-лигу

Футбольный агент Киа Джурабчиан, представляющий интересы Филиппе Коутиньо, сообщил, что полузащитник хотел бы получить шанс вернуться в английскую премьер-лигу, если он будет вынужден покинуть «Барселону» в конце сезона.

- Поскольку Лига чемпионов продлится до 23 августа, таким игрокам, как Коутиньо, будет очень сложно принять какие-либо решения. Мы не скрывали, что он хочет вернуться в английскую премьер-лигу, если получится. Ему нравится играть в премьер-лиге, и думаю, что это один из его приоритетов, хотя он также не против остаться в «Барселоне», поэтому он на данный момент открыт для переговоров. Он отличный игрок, поэтому к нему всегда есть интерес, - цитирует Джурабчиана talkSPORT.

Напомним, что «Барселона» предлагала трансфер Коутиньо различным клубам, однако, никто не проявил заинтересованности, из-за чего каталонский клуб понизил ценник до 80 миллионов евро, хотя, ранее сообщалось, что отпустит бразильца не менее чем за 100 миллионов.

Добавим, что минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется на «Камп Ноу».

источник: talkSPORT
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сюрприз для Николича. 7 августа «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за СуперкубокКухарчик и Вилюш ушли из «Урала»В России открывается трансферное окноРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верха«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
Доннарумма согласовал условия нового контракта с «Миланом»
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов подписать новый контракт с клубом.
28.07.2020 19:04
Футбол
Ди Франческо собирается возобновить тренерскую карьеру в «Фиорентине»
В октябре бывший главный тренер «Ромы» был уволен из «Сампдории».
28.07.2020 19:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Григорий Иванов: Верю в Матвеева и его помощников, я видел, как они работали в «Урале-2»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Юрия Матвеева на пост главного тренера команды.
28.07.2020 18:50
Футбол
Давид Сильва ведет переговоры с «Лацио»
Испанский полузащитник стал свободным агентом после десяти сезонов в «Манчестер Сити».
28.07.2020 18:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хави: Мечтаю возглавить «Барселону», но уважаю Сетьена
Ранее сообщалось, что испанец будет уволен в летнее межсезонье.
28.07.2020 18:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент: Мы не скрывали, что Коутиньо хочет вернуться в английскую премьер-лигу
Футбольный агент Киа Джурабчиан, представляющий интересы Филиппе Коутиньо, сообщил, что полузащитник хотел бы получить шанс вернуться в английскую премьер-лигу, если он будет вынужден покинуть «Барселону» в конце сезона.
28.07.2020 18:27
Футбол
Клозе провел первую тренировку в «Баварии» в качестве ассистента Флика
Ранее бывший нападающий сборной Германии работал с юношеской командой мюнхенского клуба.
28.07.2020 18:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Худяков: Концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормально
Спортивный директор «Тамбова» поделился мнением о календаре нового сезона российской премьер-лиги.
28.07.2020 18:13
Футбол
Источник: Черышев не хочет покидать «Валенсию»
Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Зенит».
28.07.2020 18:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шамиль Газизов: Не знаю, удобный календарь у «Спартака» или нет
В первых шести турах красно-белые проведут четыре матча на своем поле.
28.07.2020 17:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика