Клозе провел первую тренировку в «Баварии» в качестве ассистента Флика

Официальный сайт «Баварии» сообщает, что Мирослав Клозе провел первую тренировку в качестве ассистента главного тренера Ханса-Дитера Флика.

«Ждал возвращения на поле с большим нетерпением, – заявил 42-летний Клозе. – Я сказал игрокам, что я очень открытый и коммуникабельный тренер и хочу активно идти на контакт с футболистами. Считаю, что я чуть больше внимания должен уделять работе с нашими нападающими, но этот момент еще предстоит обсудить с главным тренером Фликом».

Мирослав выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 годы, а профессиональную карьеру завершил в 2016-м после пяти сезонов в римском «Лацио». В двух минувших сезонах он работал с юношеской командой мюнхенского клуба.