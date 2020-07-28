Хави: Мечтаю возглавить «Барселону», но уважаю Сетьена

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнанедс готов возглавить каталонский клуб.

Он заявил, что мечтает вернуться на «Камп Ноу» в качестве тренера, однако, уважает Кике Сетьена, который руководит командой с зимы 2020 года.

Также Хави подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на работе с катарским клубом «Аль-Садд», поэтому его возвращение в примеру маловероятно.

«Иногда «Барселона» играет хорошо, иногда нормально, а иногда не очень хорошо. В любом случае, мне нравится работа Сетьена. Он хочет добиться полной доминации на поле», – цитирует Хави Goal со ссылкой на Marca.

Добавим, что испанец играл на позиции полузащитника. Он посвятил «Барселоне» 17 лет. На его счету более 700 матчей и 27 трофеев.