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28 июля 18:28
автор: Артур Гичунцев

Хави: Мечтаю возглавить «Барселону», но уважаю Сетьена

Ранее сообщалось, что испанец будет уволен в летнее межсезонье.

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнанедс готов возглавить каталонский клуб.

Он заявил, что мечтает вернуться на «Камп Ноу» в качестве тренера, однако, уважает Кике Сетьена, который руководит командой с зимы 2020 года.

Также Хави подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на работе с катарским клубом «Аль-Садд», поэтому его возвращение в примеру маловероятно.

«Иногда «Барселона» играет хорошо, иногда нормально, а иногда не очень хорошо. В любом случае, мне нравится работа Сетьена. Он хочет добиться полной доминации на поле», – цитирует Хави Goal со ссылкой на Marca.

Добавим, что испанец играл на позиции полузащитника. Он посвятил «Барселоне» 17 лет. На его счету более 700 матчей и 27 трофеев.

источник: «Советский спорт»
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