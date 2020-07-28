Давид Сильва ведет переговоры с «Лацио»

Римский «Лацио» ведет переговоры о контракте с 34-летним Давидом Сильвой.

Об этом сообщает испанская газета AS, а несколько источников в Италии утверждают, что испанец провел встречу со спортивным директором римлян Игли Таре.

В минувшем сезоне Сильва отметился шестью забитыми мячами и 11 голевыми передачами в 38 встречах в составе «Манчестер Сити». Его контракт с «горожанами» подошел к концу и не был продлен.

СМИ сообщали, что у Давида есть предложения от нескольких команд из ОАЭ, а также от клуба MLS «Интер Майами».

«Лацио» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов, поскольку гарантировал себе финиш в первой четверке итальянской серии А.