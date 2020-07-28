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28 июля 18:50

Григорий Иванов: Верю в Матвеева и его помощников, я видел, как они работали в «Урале-2»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Юрия Матвеева на пост главного тренера команды.

- Конечно, это вызов для него (Матвеева), как и для всех тренеров. Тем более такой сложный старт нам предстоит. Естественно, тренерскому штабу придется сложно. Дай бог ему удачи, но я верю в Юрия и его помощников, я видел, как они работали в «Урале-2», - цитирует Иванова «РИА Новости».

Во вторник, 28 июля, пресс-служба уральского клуба сообщила о назначении Матвеева на должность главного тренера.

Напомним, что с 21 мая 2018-го по 20 июля нынешнего года «Урал» тренировал Дмитрий Парфенов. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в чемпионате России, а также уступил «Химкам» в полуфинале Кубка России, после чего специалист подал в отставку.

источник: «РИА Новости»
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