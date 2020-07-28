Ди Франческо собирается возобновить тренерскую карьеру в «Фиорентине»

Эусебио Ди Франческо отклонил предложение испанского «Алавеса» и собирается продолжить тренерскую карьеру в «Фиорентине» после завершения нынешнего сезона в серии А.

Football Italia сообщает, что флорентийский клуб также рассматривал кандидатуру Даниэле Де Росси, но у бывшего футболиста «Ромы» и сборной Италии, который в январе нынешнего года завершил карьеру, нет вообще никакого тренерского опыта и необходимой лицензии.

«Алавес», занявший 16-е место в минувшем сезоне испанской примеры, предлагал Ди Франческо двухлетний контракт, но бывший тренер «Сассуоло», «Ромы» и «Сампдории» отказал баскам, поскольку предложение «Фиорентины» показалась ему более интересным.

Лучшим сезоном в тренерской карьере 50-летнего Ди Франческо пока остается сезон-2017/18, в котором он вывел «Рому» в полуфинал Лиги чемпионов, а также занял с римской командой третье место в серии А.

«Фиорентина» начинала нынешний сезон под руководством Винченцо Монтеллы, но с декабря с «фиалками» работает Джузеппе Якини. За два тура до конца чемпионата флорентийцы занимают 12-е место, набрав 43 очка.