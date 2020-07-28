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28 июля 19:49
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Осинькин: Не все игроки хотят оставаться. Как команда «Крылья Советов» не существуют

Бывший тренер «Чертаново» сменил в самарском клубе Андрея Талалаева.

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о проблемах «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит в ФНЛ борьба за возвращение в элитный дивизон.

«Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты, – заявил Осинькин эфире телеканала «Матч ТВ». – Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока еще поверхностное. Мы в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем. За оставшееся время нам надо сплотиться, понять, какая у нас будет цель, и как мы будем идти к ней».

По итогам сезона-2019/20 «Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ. Осинькин ранее работал с «Чертаново» и сегодня был официально назначен на должность нового главного тренера самарцев.

Первенство футбольной национальной лиги стартует 2 августа.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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