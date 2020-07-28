Луческу почтил память Лобановского: Это один из лучших тренеров в истории футбола

Мирча Луческу сегодня прилетел в Киев, чтобы приступить к обязанностям главного тренера «Динамо».

В первый рабочий день на новом месте румын возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского, под руководством которого киевский клуб дважды выиграл Кубок обладателей кубков, а также восемь раз завоевал золотые медали чемпионата СССР и пять раз стал победителем чемпионата Украины.

«Я очень рад быть здесь, – цитирует Луческу пресс-служба «Динамо». – Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Помню, когда в середине 80-х киевское «Динамо» играло против «Университати» из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того «Динамо». Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский – это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.