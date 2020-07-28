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28 июля 20:10
автор: Виктор Шарафудинов

Луческу почтил память Лобановского: Это один из лучших тренеров в истории футбола

Новый главный тренер киевского «Динамо» возложил цветы к памятнику Валерия Васильевича.

Мирча Луческу сегодня прилетел в Киев, чтобы приступить к обязанностям главного тренера «Динамо».

В первый рабочий день на новом месте румын возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского, под руководством которого киевский клуб дважды выиграл Кубок обладателей кубков, а также восемь раз завоевал золотые медали чемпионата СССР и пять раз стал победителем чемпионата Украины.

«Я очень рад быть здесь, – цитирует Луческу пресс-служба «Динамо». – Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Помню, когда в середине 80-х киевское «Динамо» играло против «Университати» из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того «Динамо». Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский – это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.

Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский – один из лучших тренеров в истории футбола».

Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал главного конкурента «Динамо» донецкий «Шахтер» и восемь раз выиграл с оранжево-черными чемпионат Украины, а также привел команду к победе в Кубке УЕФА в 2009-м.

Лобановский ушел из жизни в 2002 году. В 2003-м ему установили памятник у стадиона «Динамо» в Киеве.

источник: ФК «Динамо» (Киев)
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