ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 20:13

Михаил Гершкович: Решение руководства «Динамо» - правильный шаг, много балласта было в команде

Член консультативного совета «Динамо» прокомментировал решение московского клуба расстаться рядом футболистов.

- Думаю, что это решение руководства «Динамо» - очень правильный шаг, потому что уж очень много балласта было в команде. Надо избавляться. Может быть, они поспешили расстаться с Панченко, Рыков в принципе был боевой единицей, а что касается всех остальных, то это совершенно справедливое решение, - передает слова Гершковича «РИА Новости».

Напомним, что в минувший понедельник «Динамо» объявило, что клуб покидают Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Динамо» заняло шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги и завоевало право выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы. Московская команда начнет свое выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В ФНЛ утверждён календарь сезонаВ России открывается трансферное окноНовый Audi A3 Sedan 2020Без судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоОлимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Халк рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе
Бразильский нападающий рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе.
28.07.2020 20:32
Футбол
ЦСКА вышел из переговоров с «Ривер Плейтом» о переходе Карраскаля
Московский клуб не захотел платить 8,5 миллионов евро за колумбийского полузащитника.
28.07.2020 20:22
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Михаил Гершкович: Решение руководства «Динамо» - правильный шаг, много балласта было в команде
Член консультативного совета «Динамо» прокомментировал решение московского клуба расстаться рядом футболистов.
28.07.2020 20:13
Футбол
Луческу почтил память Лобановского: Это один из лучших тренеров в истории футбола
Новый главный тренер киевского «Динамо» возложил цветы к памятнику Валерия Васильевича.
28.07.2020 20:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Медведев: В каких-то месяцах календарь для «Зенита» мог бы быть и получше
Генеральный директор «Зенита» считает важным, чтобы календарь нового сезона РПЛ учитывал интересы клубов, выступающих в еврокубках.
28.07.2020 19:58
Футбол
Полузащитник «МЮ» Перейра: Ван Дейк – высокомерный и скучный
В минувшем сезоне голландец помог «красным» выиграть АПЛ. В прошлом – Лигу чемпионов.
28.07.2020 19:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игорь Осинькин: Не все игроки хотят оставаться. Как команда «Крылья Советов» не существуют
Бывший тренер «Чертаново» сменил в самарском клубе Андрея Талалаева.
28.07.2020 19:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Худяков: Ведем очень большие переговоры, «Тамбов» ждет хорошее усиление
Спортивный директор «Тамбова» рассказал, что в ближайшее время клуб усилиться игроками национальных сборных.
28.07.2020 19:45
Футбол
Мелкадзе вернулся в «Спартак»
Он является воспитанником красно-белых.
28.07.2020 19:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
УЕФА пока не запретил «Барселоне» сыграть с «Наполи» дома, но Португалия остается запасным вариантом
Новая вспышка коронавируса в Испании может помешать каталонцам принять соперников из Неаполя на «Камп Ноу».
28.07.2020 19:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика