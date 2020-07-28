Михаил Гершкович: Решение руководства «Динамо» - правильный шаг, много балласта было в команде

- Думаю, что это решение руководства «Динамо» - очень правильный шаг, потому что уж очень много балласта было в команде. Надо избавляться. Может быть, они поспешили расстаться с Панченко, Рыков в принципе был боевой единицей, а что касается всех остальных, то это совершенно справедливое решение, - передает слова Гершковича «РИА Новости».

Напомним, что в минувший понедельник «Динамо» объявило, что клуб покидают Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Динамо» заняло шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги и завоевало право выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы. Московская команда начнет свое выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.