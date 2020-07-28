Фабрегас может покинуть «Монако» ради выгодного предложения из Катара

Сеск Фабрегас может расстаться с «Монако» ради выгодного предложения от катарского клуба «Аль-Гарафа».

France Football не раскрывает финансовых сторон возможной сделки, однако сообщает, что в Катаре бывшему футболисту сборной Испании предлагают огромную зарплату.

Нынешний контракт 33-летнего Фабрегаса с «Монако» рассчитан еще на два сезона, однако в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса монегаскам может быть выгодно продать полузащитника, чтобы заработать на траснфере и разгрузить зарплатную ведомость.

В январе 2019 года «Монако» приобрел Фабрегаса у «Челси» за 9 млн евро, а нынешняя стоимость футболиста оценивается в 6,5 млн.

В сезоне-2019/20, завершенном во Франции досрочно, Сеск сыграл в лиге 1 18 матчей, отметившись тремя результативными передачами.