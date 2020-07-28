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28 июля 21:34
автор: Виктор Шарафудинов

Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме: Никогда не думал, что сделаю это

Вратарь ЦСКА сравнил публикации в социальных сетях с пенальти.

Игорь Акинфеев опубликовал первое сообщение на своей странице в инстаграме.

«Никогда не думал, что сделаю это! – написал 34-летний вратарь ЦСКА. – Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это – как любой пенальти: забьют – не забьют.

Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно – продолжим. Если нет – значит, гол».

В минувшем чемпионате РПЛ Акинфеев отыграл за ЦСКА без замен все 30 матчей, пропустив 29 мячей и 13 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

источник: Instagram
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