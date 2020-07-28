«Манчестер Юнайтед» может арендовать Комана, если не договорится о покупке Санчо

Телеканал Sky Sports сообщает, что переговоры «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» о возможном переходе Джейдона Санчо зашли в тупик.

Немецкий клуб требует за 20-летнего нападающего 120 миллионов евро и не собирается снижать цену, поскольку контракт Санчо рассчитан до лета 2022 года. Если «Боруссия» не сможет получить желаемое сейчас, то у нее будет еще один шанс выгодно продать англичанина после завершения следующего сезона.

«Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, который сделал дортмундцам официальное предложение о переходе их самого дорогого футболиста. Если Санчо и покинет «Боруссию», то это произойдет не позднее 10 августа, поскольку желто-черные в случае продажи Джейдона хотят иметь запас времени перед началом нового сезона для того, чтобы найти англичанину замену.

Если «МЮ» все-таки не удастся уговорить дортмундский клуб пойти на компромисс, манкунианцы могут в качестве альтернативы пригласить из мюнхенской «Баварии» 24-летнего француза Кингсли Комана. Речь идет об оформлении аренды.

Санчо в сезоне-2019/20 в 32 матчах чемпионата Германии забил за «Боруссию» 17 мячей и сделал 17 результативных передач.