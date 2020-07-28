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28 июля 23:10

«Барселона» подаст в суд на Артура в связи с его отказом играть в Лиге чемпионов

Полузащитник уведомил испанский клуб о том, что не вернется в расположение команды и не примет участия в возобновленном сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, вчера хавбек не прошел тестирование на коронавирус, а во вторник не явился на тренировку команды. В связи с этим руководство «Барселоны» решило подать в суд на футболиста за нарушение дисциплины, так как он отправился в Бразилию без разрешения со стороны клуба.

По информации издания, вся необходимая документация уже находится в руках юридических служб, и футболист будет подвергнут финансовым санкциям.

Напомним, что ранее «Барселона» договорилась о продаже 23-летнего полузащитника в «Ювентус» за 72 миллиона евро. Хавбек станет игроком туринского клуба 1 сентября.

источник: Marca
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