«Барселона» подаст в суд на Артура в связи с его отказом играть в Лиге чемпионов

Как сообщает Marca, вчера хавбек не прошел тестирование на коронавирус, а во вторник не явился на тренировку команды. В связи с этим руководство «Барселоны» решило подать в суд на футболиста за нарушение дисциплины, так как он отправился в Бразилию без разрешения со стороны клуба.

По информации издания, вся необходимая документация уже находится в руках юридических служб, и футболист будет подвергнут финансовым санкциям.

Напомним, что ранее «Барселона» договорилась о продаже 23-летнего полузащитника в «Ювентус» за 72 миллиона евро. Хавбек станет игроком туринского клуба 1 сентября.