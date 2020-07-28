Джесси Лингард: Этот сезон был сложным, я потерял себя как игрока и человека

«Этот сезон был сложным по многим причинам. Я потерял себя как игрока и человека, но никогда не хотел сдаваться и знал, кем на самом деле я был на поле и за его пределами. Знаю, что фанаты были разочарованы.

Но за все это время моя любовь к этому клубу и всем, кто с ним связан, никогда не покидала меня. Эта команда, этот клуб - моя семья, и я буду продолжать работать усерднее, чем когда-либо, чтобы помочь этой команде достичь своих целей, - написал Лингард в инстаграме.

Ранее сообщалось, что хавбек, недовольный потерей места в основном составе «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера, интересовался ситуацией в чемпионате Италии у защитника «Ромы» Криса Смоллинга и вингера «Интера» Эшли Янга.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний хавбек провел 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две голевых передачи.