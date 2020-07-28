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28 июля 23:42

«Бавария» заинтересована в переходе Кавани

Нападающий покинул ПСЖ после истечения срока действия контракта.

По информации Le10Sport, «Бавария» рассматривает возможность трансфера Эдинсона Кавани. Главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик, по информации издания, стремится обеспечить замену для нападающего Роберта Левандовски, а Кавани может стать идеальным игроком для создания конкуренции.

Ранее о своем интересе к уругвайскому форварду заявляла «Бенфика», но его требования к заработной плате, как отмечается, могут быть больше, чем может себе позволить португальская команда.

Добавим, что Кавани выступал за «ПСЖ» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 миллиона евро. Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

источник: Le10sport.com
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автор: Виктор Шарафудинов
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