Конте – после победы над «Наполи»: «Интер» заслуживает похвалы за отличную игру

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил свою команду после победы над «Наполи» в 37-м туре чемпионата Италии.

«Мы встречались с сильной командой, которая была единственной, кто в последние годы беспокоил «Ювентус». В ней много отличных игроков. «Интер» заслуживает похвалы за отличную игру. Находясь впереди, даже если речь о борьбе за второе место, мы должны привыкнуть чувствовать давление команд, находящихся сзади», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты «Интера» одержали победу над «Наполи» со счетом 2:0.

В составе миланского клуба голами отметились Данило Д'Амброзио и Лаутаро Мартинес.

После этой игры «Интер» набрал 79 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице серии А, «Наполи» с 59 очками занимает седьмое место.