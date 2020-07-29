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29 июля 06:41
автор: Юрий Нечаев

Конте – после победы над «Наполи»: «Интер» заслуживает похвалы за отличную игру

Миланцы вернули себе вторую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил свою команду после победы над «Наполи» в 37-м туре чемпионата Италии.

«Мы встречались с сильной командой, которая была единственной, кто в последние годы беспокоил «Ювентус». В ней много отличных игроков. «Интер» заслуживает похвалы за отличную игру. Находясь впереди, даже если речь о борьбе за второе место, мы должны привыкнуть чувствовать давление команд, находящихся сзади», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты «Интера» одержали победу над «Наполи» со счетом 2:0.

В составе миланского клуба голами отметились Данило Д'Амброзио и Лаутаро Мартинес.

После этой игры «Интер» набрал 79 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице серии А, «Наполи» с 59 очками занимает седьмое место.

В заключительном туре «Интер» сыграет в гостях против «Аталанты», а «Наполи» дома встретится с «Лацио». Оба матча пройдут 1 августа.

источник: Sky Sport Italia
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