«Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет». Шатов попрощался с «Зенитом»

Полузащитник Олег Шатов попрощался с «Зенитом» и болельщиками сине-бело-голубых.

«Дорогой «Зенит», дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики!

Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо «Зенита».

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.