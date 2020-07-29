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29 июля 10:38
автор: Юрий Нечаев

«Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет». Шатов попрощался с «Зенитом»

Игрок провел за клуб из Санкт-Петербурга 202 матча.

Полузащитник Олег Шатов попрощался с «Зенитом» и болельщиками сине-бело-голубых.

«Дорогой «Зенит», дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики!

Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо «Зенита».

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.

Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь — я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом», — приводит слова Шатова пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее сегодня клуб объявил, что контракт игрока истек и продлен не будет.

Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в 2013 года. Всего он провел за питерцев 202 матча, забил 31 гол и сделал 42 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» 30-летний Шатов выиграл семь трофеев: три раза чемпионат России, и по два - Кубок и Суперкубок страны.

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