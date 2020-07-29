«Ростов» приступил к подготовке к новому сезону

Сегодня, 29 июля, «Ростов» приступил к подготовке к сезону 2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда приступила к тренировкам ⚽️



📸 Смотрим фоторепортаж в нашей группе ВКонтакте: https://t.co/HCAlCG5CIO #МыРостов pic.twitter.com/jnsvdoHz88 — Football Club Rostov (@rostovfc) July 29, 2020

Напомним, в завершившемся чемпионате команда Валерия Карпина заняла пятое место, что позволит ей в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. «Ростов» начнет свое участие в турнире с третьего отборочного раунда.