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29 июля 10:50
автор: Юрий Нечаев

«Ростов» приступил к подготовке к новому сезону

Ростовчане начнут чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом».

Сегодня, 29 июля, «Ростов» приступил к подготовке к сезону 2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в завершившемся чемпионате команда Валерия Карпина заняла пятое место, что позволит ей в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. «Ростов» начнет свое участие в турнире с третьего отборочного раунда.

Добавим, что в первом туре РПЛ 2020/21 ростовчане сыграют в гостях против «Тамбова».

источник: ФК «Ростов»
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