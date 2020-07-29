«Урал» ответил Евсееву, поместив его на афишу матча с «Уфой» в образе героя фильма «Выживший»

«Урал» иронично отреагировал на нежелание главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева играть в Екатеринбурге в феврале.

Екатеринбуржцы опубликовали постер, посвященный матчу «Урал» - «Уфа», на котором Евсеев изображен в роли главного героя фильма «Выживший».

Вадим #Евсеев из @UfaFc не хочет играть зимой (на самом деле в марте) в Екатеринбурге ☃️

Но давайте не будем ничего менять, а то афишу мы уже сделали, и переделывать неохота. pic.twitter.com/dkA2SDMYTO — ФК Урал (@FCURAL) July 29, 2020

Напомним, вчера Евсеев на своей странице в Instagram выразил недовольство тем, что его команде предстоит играть в Екатеринбурге в феврале (на самом деле встреча 21-го тура «Урал» - «Уфа» должна пройти в начале марта).