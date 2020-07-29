Все футболисты «Сочи» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Очередное тестирование на коронавирус не выявило заболевших в ФК «Сочи».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«Состояние игроков нормальное. Прошли тесты. Все оказались отрицательными. Заболевших в команде нет. Тренировки уже возобновились. Все хорошо. Подготовка идет», — цитирует Рубашко Sport24.ru.

Напомним, накануне матча 29-го тура РПЛ против «Тамбова» в расположении «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. В результате игры против тамбовского клуба и «Крыльев Советов» были отменены, а сочинцам были присуждены технические поражения.

В итоговой турнирной таблице РПЛ «Сочи» занял 12-е место, набрав 33 очка.