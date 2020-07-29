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29 июля 13:32
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Селюк: Борьба за Кокорина - это соревнование тупого и еще тупее

31 июля истекает срок контракта игрока с «Зенитом».

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что сразу несколько команд РПЛ проявляют интерес к нападающему Александру Кокорину.

«Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться. Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и еще тупее. Если бы я представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы идти только в «Зенит». Это радость тренировок, побед, игры в ЛЧ, трофеев», - цитирует Селюка News.ru.

Напомним, Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», последние пол года провел в аренде в «Сочи». В 10 проведенных матчах он забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.

СМИ сообщали, что в услугах 29-летнего нападающего заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».

источник: News.ru
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