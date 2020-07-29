Бывший тренер «Казанки» Клюев возглавил «Урал-2»

«Урал-2» возглавил 46-летний российский специалист Денис Клюев, ранее тренировавший «Казанку», фарм-клуб московского «Локомоитва».

Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Также тренерский штаб «Урала-2» пополнил Ансар Аюпов, который помогал Клюеву в столичном клубе.

❗️«Урал-2» возглавил 46-летний российский специалист Денис Клюев. Ранее Денис Викторович работал главным тренером команды ПФЛ «Казанка» - фарм-клуба московского «Локомотива». Также тренерский штаб «Урала-2» пополнил Ансар Аюпов, который помогал Клюеву в столичном клубе. pic.twitter.com/nYEPAmG0RS — ФК Урал (@FCURAL) July 29, 2020

Напомним, что бывший главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев получил повышение и возглавил главную команду клуба, став преемником Дмитрия Парфенова, который 20 июля подал в отставку.