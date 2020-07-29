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29 июля 14:39
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший тренер «Казанки» Клюев возглавил «Урал-2»

Вторая команда екатеринбургского клуба выступает в ПФЛ.

«Урал-2» возглавил 46-летний российский специалист Денис Клюев, ранее тренировавший «Казанку», фарм-клуб московского «Локомоитва».

Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Также тренерский штаб «Урала-2» пополнил Ансар Аюпов, который помогал Клюеву в столичном клубе.

Напомним, что бывший главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев получил повышение и возглавил главную команду клуба, став преемником Дмитрия Парфенова, который 20 июля подал в отставку.

«Урал-2» в минувшем сезоне занял третье место в группе «Урал-Поволжье» первенства ФНЛ.

Клюев тренировал «Казанку» с 2017 по 2019 годы, а до того работал с молодежной командой железнодорожников.

источник: ФК «Урал»
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