Футболисты ЦСКА начали подготовку к следующему сезону

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что команда Виктора Гончаренко сегодня начала подготовку к новому сезону на учебно-тренировочной базе в Ватутинках и начала подготовку к новому сезону.

«Первое занятие проходило полтора часа и состояло из работы в тренажерном зале и на футбольном поле, – сказано в сообщении. – Основной блок вместил в себя подготовительную часть (разминку с использованием барьеров и конусов), несколько вариантов квадратов, в том числе и позиционный, а также игру в футбол.

Во второй половине дня армейцы проведут еще одно занятие (тренажерка + беговая работа), вообще же на этом сборе тренерский штаб будет комбинировать режимы двухразовых и одноразовых тренировок».

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место, получив право сыграть в Лиге Европы. Заключительный матч армейцы провели 22 июля, обыграв дома «Тамбов» (2:0).

Встречи первого тура нового сезона пройдут с 8 по 11 августа. ЦСКА сыграет на выезде с «Химками».