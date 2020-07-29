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29 июля 15:07
автор: Виктор Шарафудинов

Федор Чалов: Мы сделали выводы. В новом сезоне ЦСКА приложит все силы, чтобы выступить лучше

В минувшем чемпионате нападающий забил восемь голов в 30 матчах.

Федор Чалов заявил, что футболисты ЦСКА сделали выводы из неудач предыдущего сезона и пообещал, что команда будет бороться за высокие места.

«Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трех словах, – рассказал Чалов в интервью для пресс-службы клуба. – Он выдался неоднозначным: были взлеты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места».

Лучший бомбардир чемпионата России 2018/19 в минувшем сезоне в 30 матчах РПЛ отметился восемью голами и восемью результативными передачами.

ЦСКА финишировал на четвертом месте, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. Следующий чемпионат начнется 8 августа.

источник: ПФК ЦСКА
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