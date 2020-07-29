Трансферный комитет «Локомотива» не отвергал кандидатуру Кокорина

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о том, что трансферный комитет московского клуба отверг кандидатуру 29-летнего нападающего Александра Кокорина.

«В виртуальном мире проходят различные виртуальные собрания, на которых обсуждают виртуальные вопросы, – заявил Мещеряков в интервью «РИА Новости». – К реальности это не имеет никакого отношения. Если кто-то, где-то, что-то придумывает, это не значит, что это есть действительность.

Люди уже давно живут в виртуальном мире, вот пусть дальше там и живут. А когда и если, клуб заключит договор с кем-то, мы официальном об этом объявим. А было ли заседание трансферного комитета? А вообще «Локомотив» рассматривал этот вопрос? Все последние новости – это новости из виртуального мира слухов».

Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», последние полгода провел в «Сочи» на правах аренды. В 10 проведенных матчах он забил семь голов и три раза ассистировал партнерам. Контракт Александра с петербургским клубом рассчитан до 31 июля.