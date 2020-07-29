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29 июля 17:25
автор: Виктор Шарафудинов

Депутат Госдумы призвал генерального прокурора РФ проверить работу судей на матчах «Спартака»

Чиновник подозревает, что ошибки арбитров связаны с игрой на тотализаторе.

Депутат Госдумы Александр Василенко направил письмо Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.

Василенко утверждает, что многочисленные ошибки арбитров после рестарта сезона-2019/20 (в частности на матчах московского «Спартака») могут быть связаны с давлением на судей со стороны криминальных структур, которые делают ставки в букмекерских конторах на территории Украины и стран Прибалтики.

Вот, что сказано в тексте письма:

«Происходящее в российском футболе после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, вызывает крайнее беспокойство. В ряде матчей российской премьер-лиги («Ростов» – «Краснодар», «Спартак» – «Тамбов», «Спартак» – «Локомотив») судейскими бригадами были приняты сомнительные решения, связанные с отменой голов, назначением спорных пенальти, отказом от просмотров системы видеофиксации VAR. Подобные ситуации случались во всех, без исключения, матчах «Спартака» после перерыва, вызванного пандемией. В прессе появились материалы, указывающие, что члены судейского корпуса вовлечены в игру на тотализаторе.

Есть предположение, что на судей РПЛ оказывают давление криминальные структуры, которые делают ставки через букмекерские фирмы на территории Украины и стран Прибалтики. Все это создает нервозную обстановку в обществе.

Прошу Вас поручить специалистам прокуратуры провести анализ этих вопросов, оценить работу федерации и судейского корпуса (идет эксперимент по руководству судейским корпусом иностранным специалистом). Это поспособствует профилактической работе по снижению социального напряжения со стороны фанатского сообществ и недопущению возможных несанкционированных протестных выступлений, которые, в числе прочего, могут использоваться для влияния на политическую повестку из-за рубежа».

Чемпионат России был возобновлен в июне после трехмесячной паузы из-за пандемии. Турнир завершился 22 июля.

«Спартак» занял седьмое место, а владелец клуба Леонид Федун неоднократно жаловался на работу арбитров, отмечая что в спорных ситуациях судьи принимают решения не в пользу красно-белых.

источник: «Советский спорт»
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