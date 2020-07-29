Депутат Госдумы призвал генерального прокурора РФ проверить работу судей на матчах «Спартака»

Депутат Госдумы Александр Василенко направил письмо Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.

Василенко утверждает, что многочисленные ошибки арбитров после рестарта сезона-2019/20 (в частности на матчах московского «Спартака») могут быть связаны с давлением на судей со стороны криминальных структур, которые делают ставки в букмекерских конторах на территории Украины и стран Прибалтики.

Вот, что сказано в тексте письма:

«Происходящее в российском футболе после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, вызывает крайнее беспокойство. В ряде матчей российской премьер-лиги («Ростов» – «Краснодар», «Спартак» – «Тамбов», «Спартак» – «Локомотив») судейскими бригадами были приняты сомнительные решения, связанные с отменой голов, назначением спорных пенальти, отказом от просмотров системы видеофиксации VAR. Подобные ситуации случались во всех, без исключения, матчах «Спартака» после перерыва, вызванного пандемией. В прессе появились материалы, указывающие, что члены судейского корпуса вовлечены в игру на тотализаторе.

Есть предположение, что на судей РПЛ оказывают давление криминальные структуры, которые делают ставки через букмекерские фирмы на территории Украины и стран Прибалтики. Все это создает нервозную обстановку в обществе.