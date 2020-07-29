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29 июля 17:34
автор: Виктор Шарафудинов

Шатов стал игроком «Рубина» после расставания с «Зенитом»

В команде Леонида Слуцкого Олег получил 20-й номер.

Официальный сайт «Рубина» объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

Футболист, которому сегодня исполнилось 30 лет, перешел в казанскую команду в статусе свободного агента. Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в 2013 году. Всего он провел за питерцев 202 матча, забил 31 гол и сделал 42 результативные передачи. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Олег выиграл семь трофеев: три раза чемпионат России, и по два раза Кубок и Суперкубок страны.

Также в активе полузащитника сборной России выступления за мини-футбольный клуб «ВИЗ-Синара», «Урал» и «Краснодар». За национальную команду страны Шатов сыграл 28 матчей, забив два мяча.

источник: ФК «Рубин»
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