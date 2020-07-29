Суд обязал «Тамбов» выплатить 11,7 млн рублей за использование стадиона в Саранске

Арбитражный суд Тамбовский области обязал ФК «Тамбов» выплатить 11,7 миллионов рублей на основании иска от ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за использование стадиона «Мордовия-Арена».

Об этом сообщает официальный сайт суда.

По итогам заседания 27 июля суд постановил взыскать с клуба задолженность в размере 10 972 409,51 руб., проценты за просрочку оплаты оказанных услуг на день вынесения решения суда в размере 745 203,83 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 21 021,90 руб.

Тамбовский стадион «Спартак» не соответствует требованиям РПЛ и находится не реконструкции. Во время своего дебютного сезона в российской элите «Тамбов» в прошлом году сыграл десять домашних матчей в Саранске, а во второй части сезона провел четыре встречи в Нижнем Новгороде.