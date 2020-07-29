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29 июля 18:21

Михаил Гершкович: Возможно, Кокорину стоит попробовать себя в зарубежном клубе

Председатель Объединения отечественных тренеров считает, что нападающему Александру Кокорину стоит попробовать себя в зарубежном клубе.

- Ему надо попасть в команду с хорошими сильными игроками, потому что он очень контактный игрок, который умеет находить общий язык на поле. Если он это получит, то его игра засверкает совершенно другими красками. Возможно, ему стоит попробовать себя в зарубежном клубе, - передает слова Гершковича «РИА Новости».

Напомним, Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата РПЛ провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.

Ранее СМИ сообщали, что об интересе к 29-летнему нападающему со стороны «Локомотива», «Спартака» и «Динамо».

источник: «РИА Новости»
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