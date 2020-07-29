«Спартак» рассказал о том, как владельцы абонементов смогут получить компенсацию

Официальный сайт «Спартака» сообщил о том, как владельцы сезонных абонементов смогут получить компенсацию за те матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Вот, что сказано в публикации:

«Те владельцы абонементов, которые не участвовали в жеребьевках перед матчами с «Уфой», «Тамбовом», «Локомотивом» и «Ахматом» или не выиграли хотя бы в одной из них, могут получить компенсацию в личном кабинете в виде денариев. Подробная информация будет направлена им на личную почту.

Денарии можно использовать следующим образом:

– оплатить часть стоимости билетов на матчи нового сезона;