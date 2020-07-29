Смольников официально вернулся в «Краснодар»

Официальный сайт ФК «Краснодар» объявил о переходе 31-летнего защитника сборной России Игоря Смольникова.

⚡ Официально ⚡ В «Краснодар» возвращается Игорь Смольников.



С крайним защитником подписан двухлетний контракт. Подробности 👇https://t.co/QoRn0j551q — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 29, 2020

Контракт рассчитан на два года. Ранее Смольников стал свободным агентом, отказавшись продлевать соглашение с «Зенитом».

Ранее Игорь уже выступал за «Краснодар». С июня 2012 года по август 2013-го он провел в составе «быков» 31 матч, отметившись одной результативной передачей, после чего перешел в «Зенит».