Смолов приступил к тренировкам с «Локомотивом»

Как сообщает пресс-служба клуба, к основному составу железнодорожников сегодня присоединился нападающий Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте».

Отмечается, что также с основным составом тренировалась большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев.

Напомним, что Смолов провел вторую часть завершившегося сезона в аренде в испанской «Сельте». Нападающий провел 14 матчей в чемпионате Испании и записал на свой счет два забитых мяча.