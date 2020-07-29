Агент Маньяков считает, что Дегенек не перейдет в «Спартак»

Футбольный агент Александр Маньяков в своем телеграм-канале прокомментировал вероятность перехода 26-летнего австралийского защитника Милоша Дегенека из белградской «Црвены Звезды» в московский «Спартак».

«Дегенек в «Спартаке» – это вброс, – написал Маньяков. – Насколько мне известно, «Спартак» не ищет центрального защитника. Дегенек — неплохой игрок, Милош качественно смотрится в «Црвене Звезде». Но он явно слабее любого из пары Жиго – Джикия».

Дегенк вернулся в «Црвену Звезду» летом прошлого года из аравийского «Аль-Хиляля» за 1,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл за белградскую команду 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.

СМИ сообщали, что «Спартак» предлагает «Црвене Звезде» три миллиона евро за трансфер австралийца.