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29 июля 19:35
автор: Виктор Шарафудинов

Жалолиддинов официально перешел из «Бунедкора» в «Локомотив»

18-летний полузащитник заключил с московским клубом контракт на пять лет.

Официальный сайт «Локомотива» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

Контракт с футболистом из Узбекистана заключен на пять лет. За железнодорожников новичок будет выступать под 23-м номером.

«Конечно, я уже многое знаю о «Локомотиве», – заявил Жасур в интервью для пресс-службы клуба. – Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит».

Жалолиддинов дебютировал в составе ташкентского «Бунедкора» в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана.

Всего за «Бунедкор» Жасур провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи. Выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого вингера, а также центрального нападающего.

23 февраля 2020 года Жалолиддинов дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Белоруссией (1:0 в пользу белорусов).

источник: ФК «Локомотив»
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