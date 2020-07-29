«Локомотив» отпустил двух игроков в клубы ФНЛ

Официальный сайт «Локомотива» объявил, что два футболиста московского клуба перешли в команды ФНЛ.

20-летний нападающий Тимур Сулейманов на правах аренды продолжит карьеру в составе ФК «Нижний Новгород». Соглашение рассчитано на один сезон.

Права на 22-летнего полузащитника Никиту Дорофеева приобрел «Шинник». При этом «Локомотив» сохранил за собой право первоочередного выкупа игрока.

Оба футболиста выступали за фарм-клуб железнодорожников «Казанку» в ПФЛ, однако Сулейманов в минувшем сезоне сыграл четыре матча за «Локомотив» в РПЛ, а также провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА за команду U-19.

Дорофеев в сентябре прошлого года сыграл свой единственный матч за главную команду московского клуба в Кубке России против «Балтики» в Калининграде. «Локомотив» тогда уступил 2:5 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.