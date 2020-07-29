Анатолий Бышовец: Дзюбу можно считать лучшим футболистом завершившегося сезона

- Дзюба - лучший бомбардир чемпионата вместе с Сердаром Азмуном. Дзюба - ключевой игрок в чемпионской команде. Полагаю, что можно его считать лучшим футболистом завершившегося сезона, - цитирует Бышовца «РИА Новости».

Напомним, что в завершившемся чемпионате российской премьер-лиги Дзюба забил 17 мячей и сделал 12 результативных передач в 28 матчах за «Зенит». В минувшем сезоне 31-летний нападающий в составе команды из Санкт-Петербурга стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.