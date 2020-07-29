Андрей Талалаев: Видно, что в «Ахмате» есть ряд классных исполнителей

- Видно, что в команде есть ряд классных исполнителей, есть перспективные молодые ребята. Нравится, что видна сплоченность, хорошая атмосфера. Я хочу видеть команду побеждающую, самобытную. С точки зрения самоотдачи и зоны отбора я бы очень хотел, чтобы поменьше мячей доходило до нашей штрафной, будем совершенствовать игру в этом направлении, - цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

Накануне стало известно, что «Ахмат» расстался с голкипером Евгением Городовым, защитником Магомедом Мусаловым и полузащитником Роландом Гиголаевым.

Добавим, что в первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» 9 августа в гостях сыграет против «Арсенала».