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29 июля 20:47

Андрей Талалаев: Видно, что в «Ахмате» есть ряд классных исполнителей

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как команда готовится к стартующему в августе сезону.

- Видно, что в команде есть ряд классных исполнителей, есть перспективные молодые ребята. Нравится, что видна сплоченность, хорошая атмосфера. Я хочу видеть команду побеждающую, самобытную. С точки зрения самоотдачи и зоны отбора я бы очень хотел, чтобы поменьше мячей доходило до нашей штрафной, будем совершенствовать игру в этом направлении, - цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

Накануне стало известно, что «Ахмат» расстался с голкипером Евгением Городовым, защитником Магомедом Мусаловым и полузащитником Роландом Гиголаевым.

Добавим, что в первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» 9 августа в гостях сыграет против «Арсенала».

источник: ФК «Ахмат»
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